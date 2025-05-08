Ядовитые змеи в Украине: как избежать укуса и что делать, если все же пострадал

Большинство пресмыкающихся, находящихся на украинских территориях не представляют угрозы для здоровья человека, впрочем, есть и такие, которых стоит остерегаться. Они распространены по всей территории страны и активны с апреля по октябрь. Больше всего шансов встретить их в апреле - мае и в сентябре.

Всего в Украине обитает три вида ядовитых змей:

Гадюка обыкновенная - самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, иногда в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине.

Гадюка степная - редкая, занесена в Красную книгу Украины. Обитает преимущественно в степной зоне, в частности в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу.

Гадюка Никольского - темная, почти черная змея, тоже занесена в Красную книгу. Живет на северо-востоке Украины в лесостепи.

Стоит помнить, что в большинстве случаев эти змеи не нападают, а пытаются убежать, как только замечают человека - агрессию же проявляют только в случае опасности.

Как уберечься от укусов змей

одевайте соответствующую одежду: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, заправленные в ботинки;

проверьте место отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень, бревно, пошарудите или постучите палкой и т.п., чтобы напугать змею;

не прикасайтесь к непроверенным объектам, потому что змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, скирдами сена, трухлявыми пнями;

если увидели змею, не делайте резких движений. Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект.

Что делать, если укусила змея

Яд гадюк, которые живут в Украине, опасен, но в большинстве случаев несмертелен. Очень тяжелые последствия бывают изредка, летальные - в исключительных случаях из-за индивидуальной реакции, хронических заболеваний и в случае неоказания медицинской помощи.

Особенно опасны укусы для детей, пожилых людей и людей со склонностью к аллергическим реакциям.

Алгоритм действий в случае укуса змеи:

обеспечьте пострадавшему покой и минимум движений;

обездвижьте часть тела, на которой находится место укуса. Это может замедлить распространение яда, если змея - ядовитая;

освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и тому подобное;

наложите на место укуса чистую, стерильную повязку;

давайте пострадавшему много воды;

по возможности срочно транспортируйте пострадавшего в медицинское учреждение или присматривайте за ним до приезда скорой помощи.

Чего делать нельзя:

не пытайтесь высосать яд;

не накладывайте на рану жгут.

Запомните эти простые правила и расскажите их детям, чтобы отдых на природе оставлял только приятные воспоминания.