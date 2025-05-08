Ядовитые змеи в Украине: как избежать укуса и что делать, если все же пострадал
Весна - это сезон активности пресмыкающихся, среди которых есть и ядовитые змеи. Хотя большинство из них не угрожает человеку, все же стоит соблюдать осторожность.
Подробнее о том, как уберечься от укуса, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Большинство пресмыкающихся, находящихся на украинских территориях не представляют угрозы для здоровья человека, впрочем, есть и такие, которых стоит остерегаться. Они распространены по всей территории страны и активны с апреля по октябрь. Больше всего шансов встретить их в апреле - мае и в сентябре.
Всего в Украине обитает три вида ядовитых змей:
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Гадюка обыкновенная - самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, иногда в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине.
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Гадюка степная - редкая, занесена в Красную книгу Украины. Обитает преимущественно в степной зоне, в частности в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу.
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Гадюка Никольского - темная, почти черная змея, тоже занесена в Красную книгу. Живет на северо-востоке Украины в лесостепи.
Стоит помнить, что в большинстве случаев эти змеи не нападают, а пытаются убежать, как только замечают человека - агрессию же проявляют только в случае опасности.
Как уберечься от укусов змей
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одевайте соответствующую одежду: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, заправленные в ботинки;
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проверьте место отдыха. Прежде чем сесть на траву, камень, бревно, пошарудите или постучите палкой и т.п., чтобы напугать змею;
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не прикасайтесь к непроверенным объектам, потому что змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, скирдами сена, трухлявыми пнями;
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если увидели змею, не делайте резких движений. Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект.
Что делать, если укусила змея
Яд гадюк, которые живут в Украине, опасен, но в большинстве случаев несмертелен. Очень тяжелые последствия бывают изредка, летальные - в исключительных случаях из-за индивидуальной реакции, хронических заболеваний и в случае неоказания медицинской помощи.
Особенно опасны укусы для детей, пожилых людей и людей со склонностью к аллергическим реакциям.
Алгоритм действий в случае укуса змеи:
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обеспечьте пострадавшему покой и минимум движений;
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обездвижьте часть тела, на которой находится место укуса. Это может замедлить распространение яда, если змея - ядовитая;
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освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и тому подобное;
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наложите на место укуса чистую, стерильную повязку;
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давайте пострадавшему много воды;
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по возможности срочно транспортируйте пострадавшего в медицинское учреждение или присматривайте за ним до приезда скорой помощи.
Чего делать нельзя:
- не пытайтесь высосать яд;
- не накладывайте на рану жгут.
Запомните эти простые правила и расскажите их детям, чтобы отдых на природе оставлял только приятные воспоминания.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения Украины.
Заметим, что кроме пресмыкающихся в Украине продолжается и сезон клещей. Чтобы избежать укусов, важно знать, где и как правильно защитить себя и своих близких во время прогулок.
В своем материале РБК-Украина подробно объяснило, как уберечься от нежелательной угрозы.
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