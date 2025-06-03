Ядовитые "Шахеды": украинцев предупредили об опасности обломков дронов

Пресс-секретарь ГСЧС Полтавской области Светлана Рыбалко отмечает, что осмотр должны проводить исключительно специалисты - пиротехники ГСЧС или полиции. В то же время людям запрещено приближаться к подозрительным предметам или обломкам.

Она отмечает, что в случае обнаружения остатков дронов или капсул с веществами следует немедленно отойти на расстояние не менее 500 метров и позвонить по телефонам 101 или 102. Также по номеру 102 нужно сообщать о перемещении вражеских дронов или месте их падения.