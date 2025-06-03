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Ядовитые "Шахеды": украинцев предупредили об опасности обломков дронов

Вторник 03 июня 2025 19:32
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Ядовитые "Шахеды": украинцев предупредили об опасности обломков дронов Фото: "Шахед" в небе над Украиной (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцев призывают местных жителей не приближаться к обломкам дронов-камикадзе типа "шахед" после вражеских атак. Части беспилотников могут быть опасными и содержать ядовитые вещества.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава".

Пресс-секретарь ГСЧС Полтавской области Светлана Рыбалко отмечает, что осмотр должны проводить исключительно специалисты - пиротехники ГСЧС или полиции. В то же время людям запрещено приближаться к подозрительным предметам или обломкам.

Она отмечает, что в случае обнаружения остатков дронов или капсул с веществами следует немедленно отойти на расстояние не менее 500 метров и позвонить по телефонам 101 или 102. Также по номеру 102 нужно сообщать о перемещении вражеских дронов или месте их падения.

Ранее РБК-Украина писало, что в апреле 2025 года Центр противодействия дезинформации официально подтвердил, что российская армия использует "шахеды", снаряженные отравляющими веществами. В одном из беспилотников обнаружили капсулу с боевым иритантом CS, который может вызвать поражение людей.

Также мы писали, что Россия модернизирует "Шахеды", делая их более сложными для обнаружения и уничтожения. Новые беспилотники получили более мощные боевые части, современные навигационные системы и газотурбинные двигатели. Это снижает эффективность украинских систем РЭБ и увеличивает угрозу от дронов.

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ГСЧС Дрони
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