Ядовитые "Шахеды": украинцев предупредили об опасности обломков дронов

Украинцев призывают местных жителей не приближаться к обломкам дронов-камикадзе типа "шахед" после вражеских атак. Части беспилотников могут быть опасными и содержать ядовитые вещества.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава".

Пресс-секретарь ГСЧС Полтавской области Светлана Рыбалко отмечает, что осмотр должны проводить исключительно специалисты - пиротехники ГСЧС или полиции. В то же время людям запрещено приближаться к подозрительным предметам или обломкам. Она отмечает, что в случае обнаружения остатков дронов или капсул с веществами следует немедленно отойти на расстояние не менее 500 метров и позвонить по телефонам 101 или 102. Также по номеру 102 нужно сообщать о перемещении вражеских дронов или месте их падения.