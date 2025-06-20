Ядовитые пауки атакуют. Украинцев предупредили о каракуртах, тарантулах и пауках-зебр

Ядовитые пауки в Украине

В течение последнего десятилетия на юге Украины - в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, а также в Днепропетровской областях регистрируют случаи покусов людей ядовитыми пауками. Последствия покусов серьезные: невыносимая головная боль, судороги, нарушение работы дыхательной системы, дрожание конечностей.

"В июне этого года к нам обратилась жительница города для определения вида паука, который ее укусил. Оказалось, что это был каракурт - один из самых опасных пауков. Его яд в несколько раз сильнее тарантулового, нейротоксичен, может вызвать серьезные проблемы с дыханием, сердечную недостаточность, отеки (в том числе и отек Квинке), резкое повышение температуры, мышечную боль", - пишет Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней.

Каракурты особенно опасны летом - в июне и июле продолжается их брачный сезон и миграция, которая может продолжаться до середины сентября. Самки этого паука имеют размер 1-3 см, могут иметь красные пятна на теле, гнезда размещают на земле. Именно укусы самок представляют наибольшую угрозу.

Каракурт (фото: ГУ "Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава" / Facebook)

Еще один опасный вид - южнорусский тарантул, самый большой паук в Украине. Его тело достигает 37 мм, оно мохнатое и имеет темно-бурую или черную окраску. Самка агрессивна, особенно когда носит потомство. Тарантулы встречаются в степях, балках, огородах, под камнями. В период миграции они чаще кусают как людей, так и животных. Укусы вызывают отеки, боль, воспаление, затруднение дыхания.

Тарантул (фото: ГУ "Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава" / Facebook)

Желтые пауки Сак - еще один опасный вид, прижившийся в южных регионах Украины. Их гнезда - паутинные мешки трубкообразной формы - прячутся под камнями. Эти пауки могут путешествовать по странам в топливных системах авто - так они и попали в Днепропетровскую область. Укусы их очень опасны, несмотря на небольшой размер (до 10 мм).

Сак (фото: ГУ "Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава" / Facebook)

Пауки-зебры, или ангиопы, известны своей желто-черной окраской. Когда-то встречались только в Крыму, теперь распространены почти по всей Украине, в том числе и на Днепропетровской области. Их можно найти в кустах, на огородах, среди ягодников. Самки вырастают до 7 см. Укусы вызывают отеки, нарывы, в сложных случаях - некроз тканей и аллергические реакции.

Ангиопа (фото: ГУ "Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава" / Facebook)

Среди других зафиксированных видов - редкий эрезус черный, или "паук-солнышко", самцы которого имеют красное брюшко с черными точками. Укусы вызывают сильные аллергические реакции.

Эрезус черный, или "паук-солнышко" (фото: ГУ "Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава" / Facebook)

Паук-краб имеет характерную коричневую или красную окраску. Для человека он не смертелен, но может вызвать местную аллергию.

Бурые пауки-отшельники - небольшие, селятся в помещениях. Их укус сначала незаметен, но со временем появляется опухоль, головная боль, тошнота.

Также на жилых массивах Днепра обнаружили пауков рода Атипус, которые имеют большие челюсти, роют глубокие норы (до 50 см), живут колониями. Их укусы могут вызвать боль и аллергию, но на людей не нападают.

Паук-краб и паук-отшельник (фото: ГУ "Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ"/ Facebook)

Как уберечься от укусов и куда обращаться

Специалисты советуют:

быть внимательными на огородах, в садах, во время отдыха;

осматривать себя и одежду после пребывания на природе;

не паниковать в случае укуса;

пить много воды, принять антигистаминный препарат;

срочно обратиться к семейному врачу для назначения симптоматического лечения.

После получения медицинской помощи следует обратиться в паразитологическую лабораторию контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, чтобы определить видовой состав пауков. В Днепре она расположена по адресу, ул. Госпитальная, 6.