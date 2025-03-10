Отравила военного ВСУ и готовила теракт в Харькове. СБУ разоблачила агента ФСБ

Служба безопасности Украины задержала еще одну российскую агентку в Харькове, которая действовала по заданию ФСБ. Женщина, местный ИТ-специалист, отравила военного ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов в городе.

По данным СБУ, предательница передала военному под видом "волонтерской" помощи лекарства и продукты питания, в которые она подмешала ядовитые вещества. После этого военный был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: Служба безопасности Украины

Ее следующие задачи от ФСБ включали изготовление и хранение самодельных взрывных устройств для подготовки терактов в Харькове.

Изготовление взрывчатки

Одну из взрывчаток она спрятала вблизи своего дома, другую - в собственной квартире. СВП была замаскирована под огнетушитель и оснащена металлическими гайками для увеличения разрушительной силы.

Женщина попала под надзор ФСБ еще до начала войны, когда ездила к родственникам в Россию. Однако преступные задания начала получать только в начале 2025 года.

Фото: Служба безопасности Украины

СБУ сообщила задержанной о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за пособничество в террористическом акте и незаконное хранение взрывных устройств. Ее преступления планируется квалифицировать как покушение на умышленное убийство.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сотрудники СБУ провели комплексные мероприятия в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.