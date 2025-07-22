Отравление опасным продуктом? В Ровенской области - вспышка сальмонеллеза

В Ровенской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза, в результате которой пострадали взрослые и дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.
Согласно информации ЦКПБ, вспышка сальмонеллеза была зафиксирована среди жителей Варашского района Ровенской области.
Отмечается, что по состоянию на 22 июля 2025 года известно о четырех больных:
"Три случая лабораторно подтверждены, один - по клиническим показателям", - рассказали в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней.
Уточняется, что у больных выделены бактерии рода Salmonella typhimurium.
Всем пациентам была оказана медицинская помощь.
По предварительной информации специалистов, причиной заболевания стало употребление вяленой колбасы промышленного производства.
Подчеркивается, что владельцы субъекта хозяйствования, где был обнаружен источник заражения, способствуют эпидемиологическому расследованию, которое проводят:
Гражданам сообщили, что по состоянию на сегодня:
В завершение украинцам напомнили, что симптомы сальмонеллеза являются следующими:
Для того чтобы уберечься от болезни, эксперты советуют:
"В случае появления симптомов - немедленно обратитесь к врачу", - подытожили в областном ЦКПБ.
Напомним, ранее мы рассказывали о вспышке острой кишечной инфекции в одном из садиков Киева.
Позже мы сообщали также, что на столичных ярмарках некоторые продукты запретили продавать после обеда.
Кроме того, сальмонеллез у 45 человек подтвердили во Львове - после массового отравления в ресторане "Китайский привет".
Тем временем в Минздраве объяснили, где летом прячутся опасные инфекции и как лучше всего от них защититься.
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