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Отравление опасным продуктом? В Ровенской области - вспышка сальмонеллеза

В Ровенской области обнаружили больных сальмонеллезом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Ровенской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза, в результате которой пострадали взрослые и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

Где именно и сколько людей заболело

Согласно информации ЦКПБ, вспышка сальмонеллеза была зафиксирована среди жителей Варашского района Ровенской области.

Отмечается, что по состоянию на 22 июля 2025 года известно о четырех больных:

  • двух взрослых в возрасте 25 и 33 лет;
  • двух детей в возрасте 2 и 9 лет.

"Три случая лабораторно подтверждены, один - по клиническим показателям", - рассказали в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней.

Уточняется, что у больных выделены бактерии рода Salmonella typhimurium.

Всем пациентам была оказана медицинская помощь.

Что известно о вероятном происхождении болезни

По предварительной информации специалистов, причиной заболевания стало употребление вяленой колбасы промышленного производства.

Подчеркивается, что владельцы субъекта хозяйствования, где был обнаружен источник заражения, способствуют эпидемиологическому расследованию, которое проводят:

  • специалисты Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней;
  • совместно с представителями Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

Гражданам сообщили, что по состоянию на сегодня:

  • отобраны образцы продуктов;
  • отобраны образцы воды;
  • отобраны смывы из окружающей среды;
  • организовано обследование контактных лиц.

Симптомы сальмонеллеза и как уберечься

В завершение украинцам напомнили, что симптомы сальмонеллеза являются следующими:

  • внезапное повышение температуры;
  • тошнота, рвота;
  • боль в животе, понос;
  • общая слабость.

Для того чтобы уберечься от болезни, эксперты советуют:

  • мыть руки с мылом перед едой и после контактов с сырыми продуктами;
  • избегать употребления некачественной уличной пищи;
  • не употреблять сырые яйца или мясо без термической обработки;
  • хранить продукты в холодильнике (особенно летом);
  • готовить с соблюдением правил гигиены.

"В случае появления симптомов - немедленно обратитесь к врачу", - подытожили в областном ЦКПБ.

Публикация Ровенского областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/RivnenskyOCDC)

Напомним, ранее мы рассказывали о вспышке острой кишечной инфекции в одном из садиков Киева.

Позже мы сообщали также, что на столичных ярмарках некоторые продукты запретили продавать после обеда.

Кроме того, сальмонеллез у 45 человек подтвердили во Львове - после массового отравления в ресторане "Китайский привет".

Тем временем в Минздраве объяснили, где летом прячутся опасные инфекции и как лучше всего от них защититься.

Читайте также, почему украинцев начали усиленно проверять на холеру и кого это касается.

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