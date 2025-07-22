Отравление опасным продуктом? В Ровенской области - вспышка сальмонеллеза

Напомним, ранее мы рассказывали о вспышке острой кишечной инфекции в одном из садиков Киева.

Позже мы сообщали также, что на столичных ярмарках некоторые продукты запретили продавать после обеда.

Кроме того, сальмонеллез у 45 человек подтвердили во Львове - после массового отравления в ресторане "Китайский привет".

Тем временем в Минздраве объяснили, где летом прячутся опасные инфекции и как лучше всего от них защититься.

Читайте также, почему украинцев начали усиленно проверять на холеру и кого это касается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.