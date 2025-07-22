ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Отравление опасным продуктом? В Ровенской области - вспышка сальмонеллеза

Вторник 22 июля 2025 14:10
UA EN RU
Отравление опасным продуктом? В Ровенской области - вспышка сальмонеллеза В Ровенской области обнаружили больных сальмонеллезом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Ровенской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза, в результате которой пострадали взрослые и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

Где именно и сколько людей заболело

Согласно информации ЦКПБ, вспышка сальмонеллеза была зафиксирована среди жителей Варашского района Ровенской области.

Отмечается, что по состоянию на 22 июля 2025 года известно о четырех больных:

  • двух взрослых в возрасте 25 и 33 лет;
  • двух детей в возрасте 2 и 9 лет.

"Три случая лабораторно подтверждены, один - по клиническим показателям", - рассказали в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней.

Уточняется, что у больных выделены бактерии рода Salmonella typhimurium.

Всем пациентам была оказана медицинская помощь.

Что известно о вероятном происхождении болезни

По предварительной информации специалистов, причиной заболевания стало употребление вяленой колбасы промышленного производства.

Подчеркивается, что владельцы субъекта хозяйствования, где был обнаружен источник заражения, способствуют эпидемиологическому расследованию, которое проводят:

  • специалисты Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней;
  • совместно с представителями Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

Гражданам сообщили, что по состоянию на сегодня:

  • отобраны образцы продуктов;
  • отобраны образцы воды;
  • отобраны смывы из окружающей среды;
  • организовано обследование контактных лиц.

Симптомы сальмонеллеза и как уберечься

В завершение украинцам напомнили, что симптомы сальмонеллеза являются следующими:

  • внезапное повышение температуры;
  • тошнота, рвота;
  • боль в животе, понос;
  • общая слабость.

Для того чтобы уберечься от болезни, эксперты советуют:

  • мыть руки с мылом перед едой и после контактов с сырыми продуктами;
  • избегать употребления некачественной уличной пищи;
  • не употреблять сырые яйца или мясо без термической обработки;
  • хранить продукты в холодильнике (особенно летом);
  • готовить с соблюдением правил гигиены.

"В случае появления симптомов - немедленно обратитесь к врачу", - подытожили в областном ЦКПБ.

Отравление опасным продуктом? В Ровенской области - вспышка сальмонеллезаОтравление опасным продуктом? В Ровенской области - вспышка сальмонеллезаПубликация Ровенского областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/RivnenskyOCDC)

Напомним, ранее мы рассказывали о вспышке острой кишечной инфекции в одном из садиков Киева.

Позже мы сообщали также, что на столичных ярмарках некоторые продукты запретили продавать после обеда.

Кроме того, сальмонеллез у 45 человек подтвердили во Львове - после массового отравления в ресторане "Китайский привет".

Тем временем в Минздраве объяснили, где летом прячутся опасные инфекции и как лучше всего от них защититься.

Читайте также, почему украинцев начали усиленно проверять на холеру и кого это касается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская область пищевое отравление Болезни Советы Колбаска Инфекции
Новости
За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб
За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки