Отравление опасным продуктом? В Ровенской области - вспышка сальмонеллеза
В Ровенской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза, в результате которой пострадали взрослые и дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.
Где именно и сколько людей заболело
Согласно информации ЦКПБ, вспышка сальмонеллеза была зафиксирована среди жителей Варашского района Ровенской области.
Отмечается, что по состоянию на 22 июля 2025 года известно о четырех больных:
- двух взрослых в возрасте 25 и 33 лет;
- двух детей в возрасте 2 и 9 лет.
"Три случая лабораторно подтверждены, один - по клиническим показателям", - рассказали в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней.
Уточняется, что у больных выделены бактерии рода Salmonella typhimurium.
Всем пациентам была оказана медицинская помощь.
Что известно о вероятном происхождении болезни
По предварительной информации специалистов, причиной заболевания стало употребление вяленой колбасы промышленного производства.
Подчеркивается, что владельцы субъекта хозяйствования, где был обнаружен источник заражения, способствуют эпидемиологическому расследованию, которое проводят:
- специалисты Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней;
- совместно с представителями Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).
Гражданам сообщили, что по состоянию на сегодня:
- отобраны образцы продуктов;
- отобраны образцы воды;
- отобраны смывы из окружающей среды;
- организовано обследование контактных лиц.
Симптомы сальмонеллеза и как уберечься
В завершение украинцам напомнили, что симптомы сальмонеллеза являются следующими:
- внезапное повышение температуры;
- тошнота, рвота;
- боль в животе, понос;
- общая слабость.
Для того чтобы уберечься от болезни, эксперты советуют:
- мыть руки с мылом перед едой и после контактов с сырыми продуктами;
- избегать употребления некачественной уличной пищи;
- не употреблять сырые яйца или мясо без термической обработки;
- хранить продукты в холодильнике (особенно летом);
- готовить с соблюдением правил гигиены.
"В случае появления симптомов - немедленно обратитесь к врачу", - подытожили в областном ЦКПБ.
Публикация Ровенского областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/RivnenskyOCDC)
Напомним, ранее мы рассказывали о вспышке острой кишечной инфекции в одном из садиков Киева.
Позже мы сообщали также, что на столичных ярмарках некоторые продукты запретили продавать после обеда.
Кроме того, сальмонеллез у 45 человек подтвердили во Львове - после массового отравления в ресторане "Китайский привет".
Тем временем в Минздраве объяснили, где летом прячутся опасные инфекции и как лучше всего от них защититься.
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