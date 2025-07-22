Отравление опасным продуктом? В Ровенской области - вспышка сальмонеллеза

В Ровенской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза, в результате которой пострадали взрослые и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

"В случае появления симптомов - немедленно обратитесь к врачу", - подытожили в областном ЦКПБ.

Для того чтобы уберечься от болезни, эксперты советуют :

В завершение украинцам напомнили, что симптомы сальмонеллеза являются следующими:

Гражданам сообщили, что по состоянию на сегодня:

Подчеркивается, что владельцы субъекта хозяйствования, где был обнаружен источник заражения, способствуют эпидемиологическому расследованию, которое проводят:

Всем пациентам была оказана медицинская помощь.

Уточняется, что у больных выделены бактерии рода Salmonella typhimurium.

"Три случая лабораторно подтверждены, один - по клиническим показателям", - рассказали в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что по состоянию на 22 июля 2025 года известно о четырех больных :

Напомним, ранее мы рассказывали о вспышке острой кишечной инфекции в одном из садиков Киева.

Позже мы сообщали также, что на столичных ярмарках некоторые продукты запретили продавать после обеда.

Кроме того, сальмонеллез у 45 человек подтвердили во Львове - после массового отравления в ресторане "Китайский привет".

Тем временем в Минздраве объяснили, где летом прячутся опасные инфекции и как лучше всего от них защититься.

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