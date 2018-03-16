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Отруйна речовина була поміщено у валізу дочки Скрипаля, - Telegraph

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 06:02
Фото: поліція Британії (london.gov.uk)
Фото: поліція Британії (london.gov.uk)

Спецслужби впевнені, що отруйна речовина була захована в багажі Юлії Скрипаль

Нервово-паралітична речовина, якою отруїли екс-шпигуна Сергія Скрипаля, було поміщено у валізу його дочки Юлії до того, як вона вилетіла з Москви в Лондон. Про це повідомляє The Telegraph.

За версією джерела видання, спецслужби впевнені в тому, що отруйна речовина нервово-паралітичної дії "Новачок" була захована в багажі Юлії Скрипаль, 33-річної дочки подвійного агента".

Так, слідство "опрацьовує версію", згідно з якою "предмет одягу, косметики або подарунок" могли бути просочені отруйною речовиною, перш ніж опинилися в будинку Скрипаля в Солсбері.

Повідомляється, що Юлія могла ненавмисно провести нервово-паралітичну речовину у Великобританію, куди вона прибула 3 березня рейсом з Москви. За версією одного з джерел газети, вбивці могли легко проникнути в квартиру Юлії в Москві і підкласти отруту в її багаж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентська асамблея ОБСЄ закликала провести "прозоре і достовірне розслідування" отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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Лондон передасть на аналіз зразок речовини, якою отруїли Скрипаля У ПА ОБСЄ закликали до "прозорого" розслідування справи Скрипаля
Теги: полиция, Великобритания, отравление
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