Отруйна речовина була поміщено у валізу дочки Скрипаля, - Telegraph

Нервово-паралітична речовина, якою отруїли екс-шпигуна Сергія Скрипаля, було поміщено у валізу його дочки Юлії до того, як вона вилетіла з Москви в Лондон. Про це повідомляє The Telegraph.

За версією джерела видання, спецслужби впевнені в тому, що отруйна речовина нервово-паралітичної дії "Новачок" була захована в багажі Юлії Скрипаль, 33-річної дочки подвійного агента".

Так, слідство "опрацьовує версію", згідно з якою "предмет одягу, косметики або подарунок" могли бути просочені отруйною речовиною, перш ніж опинилися в будинку Скрипаля в Солсбері.

Повідомляється, що Юлія могла ненавмисно провести нервово-паралітичну речовину у Великобританію, куди вона прибула 3 березня рейсом з Москви. За версією одного з джерел газети, вбивці могли легко проникнути в квартиру Юлії в Москві і підкласти отруту в її багаж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентська асамблея ОБСЄ закликала провести "прозоре і достовірне розслідування" отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.