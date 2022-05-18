RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Отруєні держпропагандою. Окупаційні війська зазнали в України небачених десятки років поразок, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

РФ продовжує зазнавати таких поразок у війні проти України, яких не бачила за останні десятки років. Однак отруєні держпропагандою росіяни поки ще не розуміють цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського до Дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.

"Окупаційні війська вже зазнали в Україні таких поразок, яких Росія не бачила десятки років у різних війнах. Отруєні державною пропагандою багато росіян ще просто не усвідомлюють цього, не хочуть бачити наскільки великі їхні втрати у різних сенсах цього слова: люди, економіка, культура майбутнє. Але життя змусить їх відчути ці втрати", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти не припиняють спроб показати хоч якусь перемогу у війні. Однак президент Володимир Зеленський заявив, диктатор програє.

Варто зазначити, в НАТО також запевнили, результати перших трьох місяців війни показали, що Збройні сили України можуть здобути перемогу над російськими військами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський