Через отруєння у школі Хмельницького по всій країні проведуть "раптові перевірки", - Ляшко

По всій Україні проведуть візити для раптового обстеження працівників на предмет носійства золотистого стафілококу. Таке рішення було прийнято після перевірки масового отруєння у школі Хмельницького.

Розслідування, проведене фахівцями Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, показало, що спалах стався внаслідок обсіменіння золотистим стафілококом сировини та готових страв від працівників харчоблоку закладу.

"Щоб у подальшому уникнути подібних спалахів у навчальних закладах та захистити наших дітей від отруєнь Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу силами спеціалізованих протиепідемічних бригад", - повідомив Ляшко.

Бригади будуть працювати по усій території країни.

"Міністерство охорони здоров’я додатково відпрацьовує механізми посилення контролю за якістю проведення медичних оглядів у закладах охорони здоровя та лабораторіях. Нам важливо, щоб харчування у освітніх закладах було безпечним та здоровим", - додав глава МОЗ.