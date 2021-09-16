Через отруєння у школі Хмельницького по всій країні проведуть "раптові перевірки", - Ляшко
По всій Україні проведуть візити для раптового обстеження працівників на предмет носійства золотистого стафілококу. Таке рішення було прийнято після перевірки масового отруєння у школі Хмельницького.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка у Facebook.
Розслідування, проведене фахівцями Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, показало, що спалах стався внаслідок обсіменіння золотистим стафілококом сировини та готових страв від працівників харчоблоку закладу.
"Щоб у подальшому уникнути подібних спалахів у навчальних закладах та захистити наших дітей від отруєнь Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу силами спеціалізованих протиепідемічних бригад", - повідомив Ляшко.
Бригади будуть працювати по усій території країни.
"Міністерство охорони здоров’я додатково відпрацьовує механізми посилення контролю за якістю проведення медичних оглядів у закладах охорони здоровя та лабораторіях. Нам важливо, щоб харчування у освітніх закладах було безпечним та здоровим", - додав глава МОЗ.
Нагадаємо, у період з 8 по 10 вересня у Хмельницькому медикам надійшло 93 екстрених повідомлення про отруєння 92 дітей молодших класів.
Внаслідок чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження.