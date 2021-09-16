ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Через отруєння у школі Хмельницького по всій країні проведуть "раптові перевірки", - Ляшко

Новость на русском →
Четвер 16 вересня 2021 09:48
Через отруєння у школі Хмельницького по всій країні проведуть "раптові перевірки", - Ляшко Фото: по всій країні проведуть перевірки (Getty Images)
Автор: Инна Собора

По всій Україні проведуть візити для раптового обстеження працівників на предмет носійства золотистого стафілококу. Таке рішення було прийнято після перевірки масового отруєння у школі Хмельницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка у Facebook.

Розслідування, проведене фахівцями Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, показало, що спалах стався внаслідок обсіменіння золотистим стафілококом сировини та готових страв від працівників харчоблоку закладу.

"Щоб у подальшому уникнути подібних спалахів у навчальних закладах та захистити наших дітей від отруєнь Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу силами спеціалізованих протиепідемічних бригад", - повідомив Ляшко.

Бригади будуть працювати по усій території країни.

"Міністерство охорони здоров’я додатково відпрацьовує механізми посилення контролю за якістю проведення медичних оглядів у закладах охорони здоровя та лабораторіях. Нам важливо, щоб харчування у освітніх закладах було безпечним та здоровим", - додав глава МОЗ.

Нагадаємо, у період з 8 по 10 вересня у Хмельницькому медикам надійшло 93 екстрених повідомлення про отруєння 92 дітей молодших класів.

Внаслідок чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницький Віктор Ляшко Масове отруєння
NEWS
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
DAILY
Без зайвих очей. Навіщо Росія прибирає спостерігачів на кордоні з ОРДЛО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Без зайвих очей. Навіщо Росія прибирає спостерігачів на кордоні з ОРДЛО