RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Через отруєння продуктами горіння: в Одеській області загинула сім'я з п'яти осіб Gorenje

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок ввечері в Одеській області загинула сім'я з п'ятьох осіб, серед них троє дітей. Попередня причина загибелі - отруєння продуктами горіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В результаті інциденту загинули дві дівчинки у віці 3-4 роки, і хлопчик, у віці 9 років.

Представники поліції повідомили, що обстановка в будинку не порушена, ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в будинок немає.

За попередньою інформацією, сім'я загинула в результаті отруєння продуктами горіння від паливного генератора.

Нагадаємо, за січень-жовтень 2021 року в Україні через пожежі загинули 949 осіб.

Крім того, раніше у Вишгороді сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаПожежа