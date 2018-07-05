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Отруєння біля Солсбері: поліція виявила "Новачок"

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 01:43
Фото: постраждалі Чарлі Роулі і Дон Стерджес (telegraph.co.uk)
Фото: постраждалі Чарлі Роулі і Дон Стерджес (telegraph.co.uk)

Постраждалі - чоловік 45 років по імені Чарлі Роулі і жінка 44 років Даун Стерджесс

Постраждалих внаслідок отруєння у Великобританії, в місті Еймсбері, який знаходиться недалеко від Солсбері,були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Про це заявила поліція Великобританії, інформує The Guardian.

Постраждалі - чоловік 45 років по імені Чарлі Роулі і жінка 44 років Даун Стерджесс були знайденi в непритомному стані.

Старший спеціаліст по боротьбі з тероризмом у Великобританії Нейл Басу оголосив, що вчені-експерти в галузі хімічної війни в всесвітньо відомій лабораторії Портон-В'ю встановили, що постраждалі отруїлися речовиною "Новачок".

Басу сказав, що спочатку дослідники і вчені не знали, як британська пара була піддана впливу нервового агента. Парамедиків спочатку викликали в будинок на Магглтон-роуд , через п'ять годин фельдшери, де які були в будинку, захворіли.

"Після детального аналізу зразків ми можемо підтвердити, що чоловік і жінка були піддані впливу нервового агента "Новачок", який був ідентифікований як той же нервовий агент, який заразив Юлію та Сергія Скрипаля", - повідомив комісар.

Відзначимо, ранiше в англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Уряд Великобританії заявив, що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів, разом з тим, РФ заперечує будь-яку причетність і звинувачує британців у вигадуванні "фальшивої історії".

Нагадаємо, у Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною близько Солсбері. Чоловік і жінка були знайдені увечері в суботу, 30 червня, в будинку у місті Еймсбері без свідомості.

Стали відомі імена двох людей, отруєних біля Солсбері Омбудсмен відкрила справу через масове отруєння дітей у таборі "Славутич"
Теги публікації: Великобритания, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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