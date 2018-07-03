Отруєння у Вінницькій області: всі 62 потерпілих виписані з лікарні

При виписці хворим встановлено діагноз "Сальмонельоз"

У Вінницькій області всі 62 потерпілих, котрі 27 червня 2018 року отруїлися під час святкування випускних вечорів, виписались з лікарні. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

"Станом на 3 липня 2018 року усі захворілі в задовільному стані виписані зі стаціонару. При виписці хворим встановлено діагноз "Сальмонельоз. Середній ступінь важкості", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що лабораторне дослідження матеріалу, відібраного при епідрозслідуванні спалаху, проводиться у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ України.

"При отриманні результатів, інформація буде оприлюднена", - додали в Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у двох селах Чечельницького району Вінницької області під час святкувань випускних вечорів отруїлися 62 людини. Медики встановили у потерпілих діагноз "гострий гастроентероколіт".

Додамо, у приватному дитячому таборі "Дитячий оздоровчий табір санаторного типу "Славутич" Переяслав-Хмельницького району Київської області отруїлися 12 дітей, одна дитина в комі.