RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Отруєння Скрипаля: Британія висунула звинувачення третьому росіянину

Автор: Олександр Мороз

Британська поліція по боротьбі з тероризмом висунула звинувачення в причетності до отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері в 2018 року третьому громадянину Російської Федерації. У слідства є підстави вважати, що він теж співробітник спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт Скотланд-Ярду.

Повідомляється, що в ході розслідування вдалося ідентифікувати третього фігуранта, відомого як "Сергій Федотов". Прокурори контртерористичного відділу CPS прийшли до висновку, що є достатньо доказів того, що "Федотов" причетний до:

  • змови з метою вбивства Сергія Скрипаля;
  • замаху на вбивство Сергія Скрипаля, Юлії Скрипаль і поліцейського Ніка Бейлі;
  • нанесенню тяжких тілесних ушкоджень Юлії Скрипаль та Ніку Бейлі;
  • володіння хімічною зброєю та її використання в порушення закону про хімічну зброю 1996 року.

За даними слідства, "Сергій Федотов" - це псевдонім Дениса Сергєєва, співробітник російської військової розвідки (ГРУ). Зібрані відомості також доводять, що інші два фігуранти "Руслан Боширов" і "Олександр Петров" - це псевдоніми російських розвідників Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна.

"Федотов" потрапив до Великобританії 2 березня 2018 року рейсом з Москви в лондонський аеропорт" Хітроу "приблизно за чотири години до "Петрова" і "Боширова". Він зупинявся в готелі в центрі Лондона з 2 по 4 березня 2018 року. Слідчі дії проводилися в його кімнаті, але ніяких слідів отрути "Новічок" не було виявлено. Передбачається, що "Федотов" неодноразово зустрічався з "Петровим" і "Бошировим" в центрі Лондона, після чого 4 березня він вилетів до Москви.

Всі троє розшукуються поліцією Великобританії, і на всіх трьох видані ордери на арешт. Процес подачі заявки на повідомлення Інтерполу почнеться для "Сергія Федотова" сьогодні.

Британська поліція просить свідків, у яких є будь-яка інформація про цих трьох чоловіків, зв'язатися зі слідством.

Нагадаємо, у березні 2018 року колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку виявили без свідомості в Солсбері. За версією британської сторони, їх отруїли речовиною "Новічок", в причетності звинувачуються агенти російської військової розвідки.

Західні країни вводили санкції проти Росії за отруєння Скрипаля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританія