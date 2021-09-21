Отруєння Скрипаля: Британія висунула звинувачення третьому росіянину

Повідомляється, що в ході розслідування вдалося ідентифікувати третього фігуранта, відомого як "Сергій Федотов". Прокурори контртерористичного відділу CPS прийшли до висновку, що є достатньо доказів того, що "Федотов" причетний до:

змови з метою вбивства Сергія Скрипаля;

замаху на вбивство Сергія Скрипаля, Юлії Скрипаль і поліцейського Ніка Бейлі;

нанесенню тяжких тілесних ушкоджень Юлії Скрипаль та Ніку Бейлі;

володіння хімічною зброєю та її використання в порушення закону про хімічну зброю 1996 року.

За даними слідства, "Сергій Федотов" - це псевдонім Дениса Сергєєва, співробітник російської військової розвідки (ГРУ). Зібрані відомості також доводять, що інші два фігуранти "Руслан Боширов" і "Олександр Петров" - це псевдоніми російських розвідників Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна.

"Федотов" потрапив до Великобританії 2 березня 2018 року рейсом з Москви в лондонський аеропорт" Хітроу "приблизно за чотири години до "Петрова" і "Боширова". Він зупинявся в готелі в центрі Лондона з 2 по 4 березня 2018 року. Слідчі дії проводилися в його кімнаті, але ніяких слідів отрути "Новічок" не було виявлено. Передбачається, що "Федотов" неодноразово зустрічався з "Петровим" і "Бошировим" в центрі Лондона, після чого 4 березня він вилетів до Москви.

Всі троє розшукуються поліцією Великобританії, і на всіх трьох видані ордери на арешт. Процес подачі заявки на повідомлення Інтерполу почнеться для "Сергія Федотова" сьогодні.

Британська поліція просить свідків, у яких є будь-яка інформація про цих трьох чоловіків, зв'язатися зі слідством.