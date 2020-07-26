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Отруєння "Новачком" у Еймсбері: суд постановив розширити розслідування

Еймсбері, Неділя 26 липня 2020 05:19
Отруєння "Новачком" у Еймсбері: суд постановив розширити розслідування
Фото: місце ицидента (facebook.com theintercept.com)
Автор: Инна Собора

Скаргу подав адвокат дочки загиблої

Високий суд Лондона постановив розширити розслідування з метою встановити обставини смерті в 2018 році британки Дон Стерджес. Жінка, за версією слідства, піддалася впливу нервово-паралітичних речовин групи "Новачок" у Еймсбері.

Про це пише DW.

Рішення суду стало відповіддю на скаргу адвоката Майкла Менсфілда, що представляє інтереси неповнолітньої дочки Стерджес (ім'я не розголошується), і ще одного родича померлою. Їх звинувачення, зокрема, стосувалися висновків коронера графства Вілтшир Девіда Рідлі.

Він вирішив не розглядати питання про те, чи можуть відповідальність за смерть британки нести "які-небудь російські держагенти", за винятком тих, які вже знаходяться під підозрою передбачуваних співробітників Головного управління Генштабу РФ, відомих під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов.

Крім того, коронер відмовився вивчати аспекти, пов'язані з джерелом походження речовин групи "Новачок", а також "ключові питання", що стосуються того, як операція була проведена, зазначив Менсфілд.

Родичі вважали перше рішення Рідлі "ірраціональним і помилковим", а також вважали, що той прийшов до помилкового висновку щодо відсутності у нього завдання встановити відповідальність російської держави".

Як відомо, інцидент у Еймсбері стався наприкінці червня, коли двох жителів міста Чарлі Роулі і Дон Стерджес виявили без свідомості. Зазначимо, Еймсбері розташований в 10 км від Солсбері, де до цього речовиною "Новачок" отруїли колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля з дочкою. Згодом Стерджес померла, а Роулі пізніше виписали з лікарні.

Нагадаємо, посол Великобританії в РФ Дебора Броннерт заявила, що справа Скрипалів може розслідуватися роками.

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