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Отруєння Навального: під санкції ЄС можуть потрапити дев'ять осіб

Автор: РБК-Україна

Франція і Німеччина визначилися з санкціями, які стануть реакцією на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. В нього можуть включити дев'ять осіб.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

"Список містить імена дев'яти чоловік", - пише газета, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, мова йде, зокрема, про співробітників адміністрації президента та силових відомств. Під санкції також потрапить Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, у якому в радянський час була розроблена отрута "Новачок".

При цьому видання не виключає, що Москва може прийняти відповідні заходи".

"Цей список, який передбачає заморожування банківських рахунків і заборону на поїздки в Європу, буде обговорюватися на засіданні в Брюсселі 12 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам пакет додаткових санкцій проти Росії.

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Крім того, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що санкції за отруєння Навального будуть введені на підставі висновків Організації по забороні хімічної зброї.

У президента Росії Володимира Путіна вже заявили, що ОЗХЗ робить загальні заяви про отруєння, які потрібно підтверджувати професійною інформацією.

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