Отруєння Навального: під санкції ЄС можуть потрапити дев'ять осіб

Франція і Німеччина визначилися з санкціями, які стануть реакцією на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. В нього можуть включити дев'ять осіб.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

"Список містить імена дев'яти чоловік", - пише газета, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, мова йде, зокрема, про співробітників адміністрації президента та силових відомств. Під санкції також потрапить Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, у якому в радянський час була розроблена отрута "Новачок".

При цьому видання не виключає, що Москва може прийняти відповідні заходи".

"Цей список, який передбачає заморожування банківських рахунків і заборону на поїздки в Європу, буде обговорюватися на засіданні в Брюсселі 12 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам пакет додаткових санкцій проти Росії.

Крім того, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що санкції за отруєння Навального будуть введені на підставі висновків Організації по забороні хімічної зброї.

У президента Росії Володимира Путіна вже заявили, що ОЗХЗ робить загальні заяви про отруєння, які потрібно підтверджувати професійною інформацією.