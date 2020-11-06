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Отруєння Навального: російські медики поставили діагноз "панкреатит"

Автор: РБК-Україна

Російські медики не знайшли ознак отруєння опозиціонера Олексія Навального. Йому поставили діагноз "панкреатит".

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на управління на транспорті Міністерства внутрішніх справ Росії по Сибірському федеральному округу.

Повідомляється, що лікарі з урахуванням хіміко-токсикологічних досліджень встановили порушення вуглеводного обміну і "панкреатит з порушенням зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції".

"Діагноз "отруєння" за результатами клінічних, анамнестичних і хіміко-токсикологічних досліджень не підтверджено", - повідомили журналістам.

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Панкреатит - це запалення підшлункової залози, що виділяє ферменти для перетравлення їжі. Російські медики послалися на слова дружини Навального про те, що той дотримувався дієти і харчувався нерегулярно.

Нагадаємо, згідно з офіційною версією європейських медиків і токсикологів, Навального отруїли бойовою отрутою "Новічок". У зв'язку з цим Євросоюз запровадив санкції проти низки росіян, яких вважає причетним до отруєння Навального.

Сам опозиціонер вважає, що його можуть знову отруїти в Росії після повернення.

Інцидент з Навальним стався в серпні 2020 року. Під час перельоту з Томська до Москви йому стало погано, літак екстрено посадили в Омську. Вже в лікарні він впав у кому, родичі і його прихильники добилися переведення в німецьку клініку "Шаріте".

Отруєння бойовою отрутою встановили незалежні токсикологи Німеччини, Швеції та Франції.

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