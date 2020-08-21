Отруєння Навального і новий антирекорд по коронавірусу в Україні: новини за 20 серпня

В Україні виявили понад дві тисячі нових випадків коронавируса, опозиція Білорусі закликала силовиків і військових перейти на її бік, російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив в реанімацію з отруєнням. Детальніше про те, що сталося в четвер, 20 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Опозиція Білорусі закликала силовиків та військових перейти на її бік

Представниця координаційного штабу опозиції Білорусі Марія Колеснікова закликала силовиків та військових переходити на бік протестувальників. Взамін опозиція обіцяє всебічну підтримку та захист.

Таку заяву Колеснікова зробила у своєму відеозверненні.

За словами Колеснікової, білоруська опозиція збирається будувати силові структури з "гідних та чесних людей". Опозиціонерка закликала силовиків притягнути до відповідальності причетних до розгону та катування протестувальників.

В Україні вперше виявили більше двох тисяч нових випадків коронавірусу

Станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людини. Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадки, у Києві - 227, у Чернівецькій області - 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській - 168.

Навального госпіталізували з отруєнням, він впав в кому

Російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив у реанімацію з отруєнням. Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Навальному різко стало погано в літаку, який летів з Томська до Москви; після екстреної посадки в Омську його госпіталізували без свідомості.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш допускає, що опозиціонеру підлили щось в чай. "Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай. Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всосався через гарячу рідину. Зараз Олексій без свідомості", - повідомила вона.

ФСБ заявила про спробу СБУ викрасти в Росії лідера бойовиків Донбасу

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про зрив спроби викрадення лідера сепаратистів Донбасу. Організатори викрадення нібито діяли під керівництвом глави департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Про це повідомляє ТАСС.

ФСБ затримала сімох осіб, які нібито намагалися викрасти одного з лідерів сепаратистів Донбасу за завданням спецслужб України. За даними ФСБ, викрасти повинні були особу, яка брала активну участь в бойових діях проти ЗСУ.

Україна оновила зони карантину: що змінилося

В Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Червону зону карантину розширили.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, після перерозподілу, до зон карантину потрапило більше міст та областей, ніж було після минулого зонування, яке відбулося 13 серпня.

На МКС витік повітря, екіпаж ізолюється в російському модулі

На Міжнародній космічній станції (МКС) зафіксували витік повітря. Весь екіпаж ізолюється в російському модулі. Не виключено, що сталося потрапляння метеорита. Про це повідомляє "РИА Новости".

Повідомляється, що невеликий витік підтвердили в Роскосмосі. Очікується, що екіпаж перейде в модуль "Звєзда", щоб організувати контроль тиску в модулях американської NASA.

У Києві на більшості пляжів заборонили купатися: що сталося

У Києві заборонили купатися на десяти муніципальних пляжах, на яких вже вивісили червоні прапори. Ще на одному встановили жовтий прапор - там відпочивати і плавати не рекомендовано.

Про це 20 серпня передали в КП "Плесо" на сторінці в Facebook.

Таким чином, з усіх муніципальних пляжів відкритими для відвідувачів і дозволеними для купання залишилися тільки три (зелені прапори).