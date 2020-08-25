Отруєння Навального: у Держдумі РФ перевірять можливе зовнішнє втручання

Комітет з безпеки Державної думи Російської Федерації перевірить можливе втручання з-за кордону в інцидент з Олексієм Навальним. У Держдумі вважають, що це могла бути спроба створення напруги в Росії.

Про це повідомляє ТАСС.

За словами спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, це може бути провокацією західних країн для звинувачень на адресу Росії.

Зазначимо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня після того, як йому стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню Омська, де він пробув до 22 серпня. При цьому російські лікарі заперечували, що Навальний був отруєний. 22 серпня його транспортували в клініку в Німеччині.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 серпня німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли речовиною групи "холінестерази".

При цьому у Росії висловили незгоду у зв'язку з висновками німецьких лікарів.

У той же час у Кремлі вважають, що поки немає підстави для початку розслідування, так як немає підтверджень отруєння конкретною речовиною.

Також повідомлялось, що в Європейському союзі рішуче засудили ситуацію, схожу на замах на життя Навального.