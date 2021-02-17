Отруєння ліцеїсток у Боярці: порушили справу щодо доведення до самогубства

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через отруєння двох семикласниць ліцею Боярки (Київська область). Обласна прокуратура взяла справу на особливий контроль.

Про це повідомила прес-служба Київської обласної прокуратури .

Справу порушили за ч.3 ст.120 Кримінального кодексу - доведення до самогубства неповнолітніх осіб. Мова про отруєння двох дівчат, одна з яких в результаті померла.

"Попередньо, причиною смерті неповнолітньої є отруєння великою кількістю препарату "Дротаверин", що призвело до зупинки серця, внаслідок різкого падіння артеріального тиску", - розповіли в прокуратурі.

Наразі в рамках розслідування справи проводяться всі необхідні слідчі дії, направлені на повне та об'єктивне дослідження всіх обставин інциденту.