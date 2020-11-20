Отруєння у харківському ліцеї: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих від отруєння в Дергачівському ліцеї в Харківській області зросла. Станом на 20 листопада медична допомога знадобилася 43 особам.

Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр.

Зазначається, що всі захворілі перебувають на амбулаторному лікуванні, оскільки мають легку форму перебігу захворювання. За всіма контактними особами встановили медичне спостереження.

"З метою етіологічної розшифровки захворювання та встановлення заключного діагнозу хворим проведено бактеріологічне обстеження 18 дітей та 4 працівників харчоблоку", - розповіли в лабораторному центрі.

Крім того, лабораторія взяла на перевірку проби води, харчових продуктів, змивів з об’єктів зовнішнього середовища. Джерело можливого інфікування досі не знайшли.

Нагадаємо, вчора у Дергачівському ліцеї зафіксували спалах отруєння. Спочатку було відомо про 37 отруєних, серед них були діти.

Також РБК-Україна писало про отруєння іноземних студентів медичного університету в Івано-Франківській області.

Крім того, в Одеській області шаурмою отруїлися понад 40 людей. Серед постраждалих було десятеро дітей.