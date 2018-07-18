Отруєння в Донецькій області: кількість постраждалих досягла 84

Після харчового отруєння в таборі госпіталізували 68 дітей

В результаті харчового отруєння в дитячому таборі "Яструбок" у Донецькій області госпіталізовано 84 особи, з них 68 дітей. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що протягом 17-18 липня з дитячого табору "Яструбок" села Сосновка Лиманського району з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 84 особи, з них 68 дітей (всього в таборі перебувало 134 особи). Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, в Донецькій області у таборі отруїлися 60 дітей. За даними прокуратури, 16 липня після вечері діти відчули нездужання. Діти скаржилися на нудоту і підвищення температури. Постраждалі знаходяться в лікарнях Слов'янська, Лиману і Краматорська.

Слов'янська прокуратура за даним фактом внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) КК України.