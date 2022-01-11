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Отруєння дітей в аквапарку Хмельницького: поліція відкрила кримінальну справу

Автор: Марія Кучерявець

У Хмельницькому поліцейські перевіряють факт масового отруєння дітей в аквапарку. Вже відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.

"Слідчі Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом інгаляційного отруєння відвідувачів аквапарку у Хмельницькому", - йдеться в повідомленні.

Як раніше стало відомо, 10 січня до поліції надійшло повідомлення про масове отруєння дітей з Вінницької області, які 5 січня відвідували аквапарк у Хмельницькому.

За попередньою інформацією, після відпочинку в аквапарку за місцем проживання до лікарні звернулися 16 дітей, які після надання допомоги були відпущені додому.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням), в межах якого проводять перевірку.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн) або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

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Масове отруєнняХмельницький