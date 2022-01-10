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Отруїлися чадним газом. Під Харковом знайшли мертвими трьох людей

Автор: Марія Кучерявець

У приватному будинку в місті Балаклія (Харківська область) знайшли мертвими трьох людей. Рятувальники припускають, що вони отруїлися чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"10 січня о 11:55 надійшло повідомлення про те, що в приватному домоволодінні на вул. Правди 42, м.Балаклія Ізюмського району Харківської області виявлено троє загиблих", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, загиблими виявилися чоловік 1958 року народження, жінка 1960 та мати чоловіка 1933 року народження.

Попередня причина загибелі, за даними ДСНС, - отруєння чадним газом.

Вказано, що пожежі в будинку не було. Наразі слідчою оперативною групою поліції з’ясовуються всі обставини трагедії.

Фото: під Харковом знайшли мертвими трьох людей (kh.dsns.gov.ua)

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ХарківДСНСГаз