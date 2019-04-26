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За опалювальний період борги за газ жителів Харківської області зросли на третину


Протягом опалювального сезону заборгованість побутових споживачів за послуги газопостачання зросла на 1,1 млрд гривень

Неплатежі за газ клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут" перевищили 3 млрд гривень. Це найбільша сума заборгованості за весь час газопостачання Харківської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що станом на 1 квітня 2019 року заборгованість за газ жителів Харківської області подолала позначку 3 млрд гривень. З цієї суми борг субсидиантов становить 261 млн гривень.

За словами прес-служби, протягом опалювального сезону заборгованість побутових споживачів за послуги газопостачання зросла на 1,1 млрд гривень. Тому компанія готує нові доручення на відключення боржників. Зараз у Харкові та області без газопостачання виявилися 13,7 тис. домоволодінь. У разі несплати боргів після відключення, на споживача подається позов до суду, проводиться примусове стягнення заборгованості державними виконавчими службами.

"У вартості спожитого газу майже 90% - це частка державної групи "Нафтогаз", яка виділяє необхідні обсяги палива для регіону. Щоб Харківщина не залишилася без газу, споживачі повинні своєчасно здійснювати розрахунки. Малозабезпечені сім'ї просимо оформити субсидію і контролювати витрати енергоносія", - розповіла начальник відділу розрахунків ТОВ "Харківгаз Збут" Тетяна Харченко.

Також у прес-службі зазначили, що на зростання заборгованості мешканців регіону вплинуло збільшення ціни газу в опалювальному сезоні та зменшення кількості субсидиантов. Однак, серед боржників, є досить заможні сім'ї, які згадують про оплату послуг тільки після припинення газопостачання.

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