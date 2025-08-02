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Окружили с трех сторон и забросали гранатами: ВСУ дронами захватили оккупанта в плен (видео)

Суббота 02 августа 2025 15:32
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Окружили с трех сторон и забросали гранатами: ВСУ дронами захватили оккупанта в плен (видео) Иллюстративное фото: ВСУ дронами захватили оккупанта в плен (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Экипаж дронаров Железной бригады взял в плен российского военнослужащего с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".

По имеющейся информации, этот случай стал первым в истории подразделения, ведь экипажи обычно работают на расстоянии от линии боевого столкновения.

Происшествие произошло во время выполнения боевого задания в разрушенном селе. Трое бойцов группы FPV стрелкового батальона с позывными "Десятый", "Ярый" и "Музыкант" - во время разведки наткнулись на россиянина.

По словам военных, оккупант бросился наутек, несмотря на крики "Сдавайся!". В ответ украинские бойцы открыли огонь, а к месту, где спрятался враг, вызвали дроны-"мавики", которые начали сбрасывать на него взрывные заряды.

После этого добавили огня из автоматов, бросили гранаты и окружили вражеского солдата с трех сторон. Только тогда россиянин сдался.

"Относились к нему по-человечески - дали попить воды, сигарету...", - рассказали бойцы.

Пленный, закурив, сообщил, что имеет позывной "Еж", родом из Екатеринбурга, и якобы заблудился, ища еду. По его словам, он находился в деревне один. Впоследствии, когда пилоты передали пленного другому подразделению, тот признался, что зашел в село вместе с напарником по имени "Лев".

Бойцы стрелкового батальона быстро обнаружили второго оккупанта и также взяли его в плен.

Украинские воины захватывают в плен оккупантов

Ранее мы писали о том, что десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении. Как отмечалось, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.

Кроме этого Силы специальных операций устроили неожиданный налет на тыловые позиции россиян. Им удалось взять в плен шестерых оккупантов.

А еще украинские пограничники отбили попытку штурма на Волчанском направлении и взяли в плен российского военного. Противник понес потери и был вынужден отступить.

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