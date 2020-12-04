Відносна більшість українців очікують нового піку епідемії COVID-19

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Відносна більшість (44%) українців вважають, що пік епідемії COVID-19 ще попереду. Ще 21% респондентів вважають, що саме зараз в країні пік епідемії.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Ще 8,5% опитаних дотримуються думки, що країна перебуває на початковій стадії епідемії, а 8,5% - що пік епідемії пройдено, і вона піде на спад, 2,5% - що епідемія ще не почалася, а 5% - що ніякої епідемії не було, немає і не буде.

Коронавірус та заходи з протидії епідемії найчастіше викликають у громадян України стурбованість (78%), страх (54%), обурення (52%). Ще 49% зазначили почуття безпорадності, 45% - постійного стресу, але лише 21% - впевненість у тому, що держава зробить усе необхідне для протидії епідемії (68% такого відчуття не мають).

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 16-22 жовтня 2020 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2 021 респондент віком від 18 років, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 27 листопада - 1 грудня 2020 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку грудня 2020 року половина українців (50%) більше бояться економічних наслідків коронакризи для своєї родини. Водночас третина (34%) більше бояться захворіти на COVID-19, аніж фінансових труднощів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 62% - не задоволені.