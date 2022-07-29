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Скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини зашкодить розвитку економіки, - експерт

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П'ятниця 29 липня 2022 15:01
Скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини зашкодить розвитку економіки, - експерт Фото: скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини зашкодить розвитку економіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини, яке ініціює влада, ніяк не допоможе розвитку переробної галузі, але може остаточно підкосити бізнес і обвалити українську економіку. Замість цього влада має запропонувати переробникам пакет стимулів, тим більше, що можливості у держави є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника аналітичного центру розвитку ринкової економіки CMD Ukraine Ігоря Гужву.

"Зараз війна. Влада має дуже обережно ставитися до експортних галузей: зважаючи на логістичні труднощі та складнощі на ринках збуту, ми маємо конвертувати у гроші всю нашу продукцію, щоб мати можливість наповнювати бюджет, платити зарплати та пенсії, та робити інвестиції. Зараз важлива кожна копійка. Тому необхідно вести переговори з бізнесом і допомагати йому - інакше стан економіки тільки погіршиться", - зазначив економіст.

Він переконаний: замість того, аби забирати кошти в експортерів сировини, держава має стимулювати розвиток переробної галузі - адже для цього існує безліч інструментів, а для країни зараз відкривається вікно можливостей.

"Держава може стимулювати переробну промисловість - тим більше, що для цього існує великий арсенал засобів, у тому числі публічні закупівлі та державні замовлення, гарантії збереження інвестицій та довгі дешеві гроші. У країні зараз велика потреба у продукції та товарах, і ми маємо максимально закривати ці замовлення продукцією власних виробників. Що стосується гарантій, то варто вивчити досвід Ізраїлю, - воюючої країни, у яку активно вкладають інвестиції", - наголосив експерт.

Він підкреслив бізнес в Україні зараз перебуває на межі фінансових можливостей, і будь-яке додаткове навантаження може просто знищити його остаточно.

"Держава точно мала б зараз сфокусуватися на вирішенні проблем бізнесу, і особливо промисловості. Наприклад, у Мінекономіки є 10-15 мільярдів гривень, вони заявили, що збираються інвестувати їх у будівництво теплиць. Мені ж здається, що ці інвестиції слід вкладати у розвиток промисловості, зокрема – у розбудову індустріальних парків", - переконаний Гужва.

Як відомо, проект "Плану відновлення України", підготовлений Національною радою з відновлення України від наслідків війни, передбачає скасування відшкодування ПДВ експортерам сировини.

Проти цього рішення виступили українські бізнес-асоціації: на їхнє переконання, це дуже негативний сигнал для інвесторів, а в України наразі і без цієї ініціативи багато високих ризиків, які перешкоджатимуть відновленню економіки після перемоги.

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НДС Економіка України
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