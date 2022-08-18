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Скасування реформи обленерго унеможливить відновлення зруйнованих війною електромереж, - експерт

Фото: скасування реформи обленерго унеможливить відновлення зруйнованих війною електромереж (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Скасування реформи стимулюючого тарифоутворення на ринку електричної енергії призведе до неможливості обленерго оперативно ремонтувати і відновлювати зруйновані окупантами лінії електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрія Сакву у Facebook.

"Несподівано, по хорошому, "вистрілила" запроваджена з 2021 року методологія RAB-регулювання тарифів для операторів системи розподілу. Так, та сама методологія зі своїми недоліками та ризиками на тлі війни стала єдиним фінансовим гарантом відновлення зруйнованих мереж та повернення світла громадянам в ці найважчі перші п'ять місяців війни", - повідомив експерт.

Він наголосив, що процес відновлення мереж пішов з першого дня війни "без команд зверху. І продовжується до тепер".

"На цьому позитивному фоні готовності та спроможності ОСР до відновлення пошкоджених мереж зовсім неочікувано, виглядає пропозиція комітету з енергетики при Офісі Президента до НКРЕКП скоригувати умови стимулюючого RAB-тарифу для операторів систем розподілу", - повідомив Саква.

За словами Сакви, в контексті очікуваного військового осінньо-зимового періоду та реальних загроз, ініціатива скасування реформи RAB виглядає особливо небезпечною/

"Репутаційні втрати від остаточного зупинення реформ в енергетиці теж однозначно будуть. Маю думку, що рішення в запропонованому вигляді не має шансів бути прийнятим", - резюмував Саква.

Нагадаємо, у 2021 році почало діяти нове стимулююче інвестиції RAB-регулювання. Учасники ринку стверджували, що завдяки ньому обленерго вперше за 30 років отримали можливість залучати більше коштів для оновлення та розвитку електромереж.

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