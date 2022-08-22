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Скасування реформи обленерго може лишити прифронтові регіони без світла, - експерт

Фото: скасування реформи обленерго може лишити прифронтові регіони без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Скасування реформи тарифоутворення для обленерго створює додаткові ризики в осінньо-зимовий період, а також позбавить енергокомпанії коштів на відновлення мереж після бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко у Facebook.

Енергоексперт повідомив, що наразі в НКРЕКП обговорюється можливість скасування реформи стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу. На його думку, скасування реформи несе значні ризики.

"RAB-тариф почав діяти тільки у 2021 році та забезпечив фінансування величезних обсягів робіт з ремонту електромереж, що були зруйновані окупантами й продовжують нищитися щодоби. Адже пріоритет агресора - максимальна руйнація енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону", - повідомив Омельченко.

Він також повідомив, що скасування RAB-регулювання створює додаткові критичні ризики для проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр, оскільки дефіцит коштів не дозволить вчасно відновлювати електромережі, що створює умови енергетичного колапсу для багатьох регіонів.

"Варто пам’ятати, що для багатьох регіонів, особливо прифронтових, електроенергія - єдине джерело енергії. Є великі проблеми з газопостачанням та теплопостачанням. Більше того, як би країна на запасалась вугіллям і газом, якщо на електромережах будуть постійні аварії та навіть блекаути - створиться загроза здоров’ю та життю тисячам людей, посилиться соціально-політична напруга в державі", - наголошує Омельченко.

Він зазначає, що в умовах інфляції, тому об’єм ремонтних програм не покриває їх вартості. Обленерго вимушені направляти всі наявні кошти саме на відновлення мереж.

"Відмінити RAB - регулювання означає лишити області, які страждають від бойових дій, без світла", - підкреслив Омельченко.

Нагадаємо, в 2021 році почала діяти реформа стимулюючого тарифоутворення - RAB-регулювання. Вона дозволила ОСР залучати більше коштів у оновлення мереж.

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Електроенергія