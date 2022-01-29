Звідки беруться нові штами коронавірусу й чому відповідальність за це на людях

Чому віруси мутують?

Для захворювань мутація є нічим іншим, як звичайним способом виживання в середовищі. Однак й не завжди це відбувається на користь захворюванню, інколи вони ж можуть й померти через це. Щодо коронавірусу - його мутації виникали саме там, де гірше проходила кампанія вакцинації. Наприклад, "Дельта" виникла в Індії, а "Омікрон" в Південній Африці.

Захворювання змінюють свою структуру саме там, де у населення немає потрібного для боротьби імунітету.

За словами голови Міністерства охорони здоров'я України Віктора Ляшка, поява нових штамів можлива через нерівномірний розподіл вакцин. Водночас про це ж казали й у ВООЗ.

"Основна маса нових штамів з’являється у країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинації", – відзначив Ляшко.

Для реплікації віруси вводять свій генетичний матеріал у клітину господаря. Під час цього процесу може виникнути помилка, яка й призводить до змін в генетичному матеріалі захворювання.

Так чому ж люди винні у появі нових штамів?

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що саме низький рівень вакцинації й нерівномірний розподіл препаратів є причиною появи нових штамів.

"Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" та "Омікрон" відображають те, що частково через низький рівень вакцинації ми створили ідеальні умови для появи варіантів вірусу", - заявили у ВООЗ.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Рутерріша, саме нерівномірний розподіл вакцин між багатими й біднішими країнами призводить не лише до мутацій захворювання, але і до більшої кількості жертв серед людей й продовження економічного спаду.

А що ж далі?

Епідеміолог інфекційних захворювань Бостонського університету Леонардо Мартіне вважає, що швидке поширення "Омікрону", а саме його висока заразність може призвести до появи ще більшої кількості мутацій.

"Легкість, з якою він поширюється, збільшує ймовірність того, що вірус збережеться серед людей з ослабленою імунною системою, що дає йому більше часу для розвитку потужних мутацій", - зазначають вчені.