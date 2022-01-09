Відкривали вогонь з мінометів і гранатометів. Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі

З початку 9 січня російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів бойову травму отримав український військовий.

"З початку доби (станом на 17:00 9 січня - ред.) з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. Так, в районі населеного пункту Попасне противник використовував 120-мм міномети, гранатомети і великокаліберні кулемети.

Біля Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з мінометів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав бойову травму. Після надання першої медичної допомоги він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.