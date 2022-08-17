Відкритий діалог, єдиний пакет і свобода вибору: як Setanta Sports транслюватиме УПЛ

Про це головний директор зі стратегії та розвитку Setanta Sports Бача Малазонія розповів у коментарі РБК-Україна .

Епопея зі створенням єдиного телевізійного пулу Прем'єр-ліги днями щасливо завершилася. Більшість клубів УПЛ погодилася на спільний показ матчів чемпіонату та обрала Setanta Sports офіційним транслятором турніру.

Міжнародна телекомпанія транслюватиме першість мінімум три сезони. Усі поєдинки Прем'єр-ліги в преміум якості демонструватимуть на трьох майданчиках:

лінійні телеканали Setanta Sports і Setanta Sports+ (мінімум 4 поєдинки кожного туру наживо та всі інші в записі);

ОТТ-платформа Setanta Sports (усі поєдинки в прямому ефірі);

YouTube-канал Setanta Sports (2 поєдинки наживо та всі матчі в записі).

Попри різноманітні чутки, наразі створювати окремий пакет для УПЛ на власній OTT-платформі setantasports.com компанія не збирається. Український чемпіонат потрапив до загального переліку послуг.

"Вартість підписки – 109 гривень щомісяця. У цю ціну, зокрема, входять і матчі української Прем'єр-ліги. На цей момент окремого пакету пропонувати не будемо", – розповів топ-менеджер Setanta Sports.

Малазонія також підтвердив, що новий транслятор отримуватиме від ліги готовий продукт. Недарма УПЛ 11 серпня оголосила окремий тендер на виготовлення телевізійного сигналу та продакшн матчів найвищого футбольного дивізіону України.

Окрема історія – ситуативна опозиція, що сформувалася в процесі обрання нового транслятора чемпіонату. Низка клубів на чолі з київським "Динамо" висувала свої умови для згоди на участь у єдиному телевізійному пулі. Хто з них залишився при своїй думці, наразі залишається інтригою. Та в Setanta Sports налаштовані оптимістично.

"У всьому процесі для нас найважливішим було створення єдиного телепулу. Це ключовий момент. Незважаючи на завершення тендеру, для нас головне – знайти спільну мову зі всіма зацікавленими сторонами задля створення конструктивного формату співпраці", – пояснює Малазонія.

Головним транслятором УПЛ упродовж багатьох років були телеканали "Футбол 1/2/3" зі спочилого в бозі конгломерату "Медіа Група Україна". Тамтешні коментатори, однак, мають усі шанси залишитися в грі. Setanta Sports розширювати штат спеціально для Прем'єр-ліги не буде, віддавши кадри на відкуп лізі.

"Наразі продакшн і щодо створення сигналу, і коментаторська робота залишаються в зоні відповідальності української Прем'єр-ліги. Отже, рішення щодо появи нових облич ухвалить УПЛ", – резюмував керівник Setanta Sports.

Напередодні Прем'єр-ліга оприлюднила розклад стартового туру сезону 2022/23. Чемпіонат розпочнеться 23 серпня матчем "Шахтар" – "Металіст 1925". Старт поєдинку призначили на 13:00 з міркувань безпеки.