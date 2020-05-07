Відкрито справу проти Рябошапки і названо дату старту пандемії коронавируса: новини за 6 травня

МОЗ зафіксував різке зростання кількості хворих COVID-19, в Британії з'ясували дату старту пандемії коронавируса, спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завела кримінальну справу на колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку. Детальніше про те, що сталося в середу, 6 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

МОЗ зафіксувано різке зростання кількості хворих COVID-19 у регіонах. За добу заразилися 487 українців. Це на чверть більше, ніж днем ​​раніше. "Найбільша кількість випадків зареєстровано в Дніпропетровській області - 90, у Львівській області - 39, Чернівецькій - 37, місті Києві - 68", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За весь час пандемії в країні підтверджено випадки інфекції 13184 хворих, померли від ускладнень 327 пацієнтів, одужали 2097 осіб.

У світі кількість людей, які заразилися коронавірусом від початку пандемії, вже перевищила 3,8 млн і становить 3 822 860 людей.

САП відкрила справу проти Рябошапки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завела кримінальну справу на колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила спікер САП Ольга Постолюк.

За її словами, кримінальну справу відкрили на підставі рішення Вищого антикорупційного суду.

Саакашвілі назвав запропоновану йому посаду в Нацраді реформ

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі підтвердив заплановане призначення до Національної ради реформ і назвав посаду. Про це він заявив DW.

"Головою виконавчого комітету, а не секретарем", - відповів Саакашвілі на питання, ким його призначать.

У Харківській області дітей засипало піском, є жертва

У Харківській області поблизу селища міського типу Золочів в результаті обвалу на піщаному кар'єрі загинула дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними поліції, сьогодні близько 15:20 правоохоронці отримали інформацію про те, що поблизу Золочева дітей засипало піском. Троє дітей у віці 9, 8 та 5 років у супроводі батьків гралися поблизу піщаного кар’єру, коли раптово стався обвал ґрунту.

Рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна впав до історичного мінімуму за 20 років його керування країною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування "Левада-центра".

Повідомляється, що, за даними телефонного опитування, рейтинг схвалення діяльності Путіна в квітні впав до 59%. При цьому в березні рейтинг російського президента становив 63%. Також повідомляється, що 33% опитаних у квітні не схвалюють діяльність Путіна.

Львів замело снігом: вражаючі фото і відео

Львів засипало снігом через черговий каприз погоди в Україні. У мережі показують фото і відео з природною стихією, що пронеслася по місту та області. Місцеві жителі кажуть, що температура на термометрах +1, і скаржаться на проблеми з комунікацією.

На відео і фото видно, що крупний і густий сніг засипає зелені дерева і встеляє траву.