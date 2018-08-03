Відкрито справу за фактом ДТП автобуса з дітьми в Чернігівській області

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України

Поліція відкрила справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) автобуса з дітьми в Ніжинському районі Чернігівської області. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Правоохоронці встановили, що мікроавтобус Volkswagen рухався з Києва у Конотоп Сумської області, транспорт перевозив дітей з батьками, які прямували на водний відпочинок.

За попередньою інформацією, під час виконання маневру обгону жінка-водій не впоралася з керуванням, автомобіль зачепив бордюр і перекинувся на бік.

Співробітники поліції задокументували ДТП, речові докази направлені на експертизу.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження)

Фото (cn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Чернігівській області перекинувся автобус з дітьми, в результаті події постраждали вісім людей.