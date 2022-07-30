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Відмова України від розвитку "зеленої" енергетики може зіпсувати відносини з ЄС, - нардеп

Фото: відмова України від розвитку "зеленої" енергетики може зіпсувати відносини з ЄС (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Перегляд українським урядом умов роботи відновлюваних джерел енергії стане прямим порушенням зобов’язань України і буде обманом союзників та партнерів в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка у Facebook.

"Три тижні тому в Лугано Україна обіцяла європейцям бум інвестицій в "зелену" енергетику. Створити тут сприятливі умови, за якими наша країна залучить сотні мільярдів доларів і побудує нову енергосистему. А сьогодні на повному серйозні окремі чиновники роздумують над тим, аби повністю скасувати "зелений" тариф і повернутися на 15 років назад", - сказав Гончаренко.

За його словами, в Європі такі наміри уряду України точно не залишать без реакцій, адже наступним питанням після війни в Україні європейців хвилює питання клімату і "зеленої" енергетики.

"Коли Росія душить Європу і весь цивілізований світ газовим шантажем, єдиний спосіб послати російський газ вслід за кораблем - це збільшити інвестиції в "зелену" енергетику. Цим займається весь цивілізований світ. Цим повинна займатися і Україна. При чому Україна повинна стояти в першому ряду", - сказав Гончаренко.

Він також зазначив, що в інтересах України, щоб "країна-бензоколонка, якнайшвидше пересохла і розвалилася на 1000 частин без потоку нафтогазодоларів".

"Для цього потрібно уже зараз залучати інвестиції і заміщати газ чистою енергію. А не придумувати приводи для того, щоб відкинути розвиток зеленої енергетики на десятиліття назад", - заявив нардеп.

Нагадаємо, ДП "Гарантований покупець" в середині липня заявляло, що ідея скасування зеленого тарифу для галузі відновлюваної енергетики України розглядається, однак це не означає, що відповідне рішення буде ухвалене.

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