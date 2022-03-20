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Від'їзд білоруських дипломатів з України - тривожний сигнал, - радник глави МВС

Білоруська армія (Фото: 4esnok.by)
Автор: Константин Широкун

На думку Вадима Денисенка, від'їзд білоруських дипломатів може бути сигналом вплутування армії Білорусі у війну. Це питання має вирішитися найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ у телемарафоні радника глави МВС Вадима Денисенка.

"Це реально тривожний сигнал. Я б зараз оцінював можливість введення Білорусі у військовий конфлікт як 60 на 40. Ще тиждень тому пропорція була зворотною – 40 на 60. Але все ж я думаю, що Лукашенко буде робити все для того, щоб не вводити в прямі бойові дії білоруську армію", - зазначив Денисенко.

За його словами, вся армія білорусів налічує приблизно 40 тисяч осіб. Це включаючи тили, госпіталі й так далі. "В принципі, на заході ми готові до їх вторгнення, Ми готові до того, що білоруси можуть перейти наш кордон ", - сказав радник міністра МВС.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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