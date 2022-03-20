Від'їзд білоруських дипломатів з України - тривожний сигнал, - радник глави МВС

"Це реально тривожний сигнал. Я б зараз оцінював можливість введення Білорусі у військовий конфлікт як 60 на 40. Ще тиждень тому пропорція була зворотною – 40 на 60. Але все ж я думаю, що Лукашенко буде робити все для того, щоб не вводити в прямі бойові дії білоруську армію", - зазначив Денисенко.

За його словами, вся армія білорусів налічує приблизно 40 тисяч осіб. Це включаючи тили, госпіталі й так далі. "В принципі, на заході ми готові до їх вторгнення, Ми готові до того, що білоруси можуть перейти наш кордон ", - сказав радник міністра МВС.