Готель "Дніпро" купили українські айтішники

IT-підприємці планують там зробити великий кибеспортивний проект
Переможцями в аукціоні за готель "Дніпро" стали не російські олігархи, а українські айтішники, які збираються перетворити його в унікальний кіберспортивний готель.
Про це заявив IT-підприємець і кіберспортсмен Олександр Кохановський на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, вони з однодумцями ще декілька років тому задумували великий інфраструктурний кіберспортивний проект.
За задумом, це мала б бути ціла екосистема з сучасною багатофункціональною кіберспортивною ареною для всеукраїнських та міжнародних турнірів, що об'єднує ключових гравців кіберспортивного ринку.
Коханівський зазначає, що "Дніпро" - перша частина майбутнього масштабного проекту, і, крім атрибутів топового готелю (ресторани, SPA і фітнес-центри), у "Дніпра" будуть і унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивна сцена, спеціальні номери для професійних гравців, а також найкращий у світі players' lounge.
Окремо, IT-підприємець підкреслив, що такий проект - це величезний світовий ринок і великі можливості для України.
"Ви знаєте, що я все життя презентував Україну у світі кіберспорту. Це величезний світовий ринок і великі можливості для економіки нашої країни, так що прийшов час презентувати Україну світові кіберспорту", - додав він.
Нагадаємо, 15 липня готель "Дніпро" був проданий за 1 млрд 111 млн 111 тисяч 222,22 гривень ТОВ "Смартленд".
Як зазначив після аукціону президент Володимир Зеленський, виручені кошти підуть у державний бюджет.