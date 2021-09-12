У відділі поліції Чорноморська помер 39-річний чоловік. Поліція заявляє про природню смерть

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

За даними прес-служби, у відділу поліції чоловік знаходився в якості заявника.

"Чоловіка з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки у нього гаманця. Заявник попросився у вбиральню, де за кілька хвилин його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце відразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка", - йдеться в повідомленні поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природня смерть". Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на експертизу. На місці події працюють співробітники головної інспекції ГУНП та Управління внутрішньої безпеки в Одеській області. Обставини встановлюються, заявили в поліції.