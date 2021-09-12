У відділі поліції Чорноморська помер 39-річний чоловік. Поліція заявляє про природню смерть
У відділі поліції Чорноморська (Одеська область) в суботу, 11 вересня, помер 39-річний місцевий житель. Попередня кваліфікація події - природня смерть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
За даними прес-служби, у відділу поліції чоловік знаходився в якості заявника.
"Чоловіка з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки у нього гаманця. Заявник попросився у вбиральню, де за кілька хвилин його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце відразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка", - йдеться в повідомленні поліції.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природня смерть". Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на експертизу. На місці події працюють співробітники головної інспекції ГУНП та Управління внутрішньої безпеки в Одеській області. Обставини встановлюються, заявили в поліції.