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У відділі поліції Чорноморська помер 39-річний чоловік. Поліція заявляє про природню смерть

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Україна, Неділя 12 вересня 2021 09:12
У відділі поліції Чорноморська помер 39-річний чоловік. Поліція заявляє про природню смерть Фото: у Чорноморську у відділі поліції помер 39-річний чоловік (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У відділі поліції Чорноморська (Одеська область) в суботу, 11 вересня, помер 39-річний місцевий житель. Попередня кваліфікація події - природня смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

За даними прес-служби, у відділу поліції чоловік знаходився в якості заявника.

"Чоловіка з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки у нього гаманця. Заявник попросився у вбиральню, де за кілька хвилин його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце відразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка", - йдеться в повідомленні поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природня смерть". Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на експертизу. На місці події працюють співробітники головної інспекції ГУНП та Управління внутрішньої безпеки в Одеській області. Обставини встановлюються, заявили в поліції.

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