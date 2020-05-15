Відбіркові тури Міс Україна Всесвіт 2020 пройдуть онлайн в InRating

Через карантин було скасовано безліч заходів і подій, не став винятком і світ краси. Але сучасні технології не стоять на місці, і сьогодні з'являються інноваційні підходи та механізми для переходу життя на онлайн-формат.

У травні 2020 року стартували відбіркові етапи всеукраїнського національного конкурсу краси Міс Україна Всесвіт. Відбори пройдуть онлайн на e-voting платформі для голосувань у соціальній мережі InRating. Таким чином, взяти участь у відборі може будь-яка мешканка України, що відповідає вимогам конкурсу, а віддати свій голос можуть всі бажаючі, попередньо зареєструвавшись у мережі.

Зазначимо, що InRating - нова багатофункціональна соціальна мережа з використанням технології blockchain. Ресурс володіє широкими інтерактивними можливостями для користувача.

До речі, раніше на e-voting платформі соціальної мережі InRating були успішно проведені сотні різних конкурсів і голосувань, у тому числі різні номінації національних конкурсів Міс Україна та Міс Україна Всесвіт, відбіркові тури міжнародного конкурсу Miss Queen Europe, голосування номінації "Фан-клуб року" в рамках M1 Music Awards і багато інших.

Дізнатися більше про конкурс та подати заявку на участь можна за посиланням0, зареєструватися в соціальній мережі InRating можна тут.

Раніше ми писали про те, що Міс Україна Всесвіт зробила зізнання про свою перемогу в конкурсі.