У звільнених у ході обміну полоненими не виявили коронавірус

У звільнених у ході обміну полоненими українців не виявили коронавірус. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради керівника Офісу президента Андрія Єрмака з головами ОДА.

Повідомляється, що голова Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) Павло Кириленко розповів, що всі звільнені українці пройшли ПЛР-тестування на коронавірус і отримали негативні результати.

"Зараз всі вони знаходяться на обсервації з забезпеченням відповідної охорони. Після закінчення 14-денного терміну обсервації вони ще раз пройдуть ПЛР-тести", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Україна повернула з полону ще 20 осіб. Вперше за весь час українська сторона отримала більше людей, ніж передала на окуповані території. При цьому кілька людей вже на лінії розмежування відмовилися від передачі представникам окремих районів Донецької та Луганської областей.

Крім того, було опубліковано список звільнених в рамках обміну українців.