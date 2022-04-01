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У звільненому Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів

У Тростянці знайшли тіла закатованих мирних жителів (facebook.com.93OMBr)
Автор: Тетяна Самарук

У звільненому від окупантів Тростянці продовжують знаходити тіла закатованих мертвих мешканців. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження, щоб притягнути росіян до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Зокрема, охтирська окружна прокуратура займається розслідуваннями. Йдеться про притягнення до відповідальності за злочини, які в Тростянці вчиняли російські окупанти проти мирного населення.

Також російські військові грубо порушували вимоги Женевської конвенції. Вони не лише окупували місто Тростянець, а ще й викрадали мирних мешканців і знущалися з них.

30 березня місто звільнили від окупантів та під час його обстеження виявили тіла двох закатованих містян. Зазначається, що вони були прив'язані один до одного та вбиті з вогнепальної зброї.

Відомо, що про їхнє зникнення рідні повідомляли за кілька днів до цього.

Раніше ми повідомляли, що в Мінінфраструктури почали планувати відновлення Тростянця.

Також ми писали, що Укрзалізниця відновить сполучення з Тростянцем протягом трьох днів.

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