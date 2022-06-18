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Міноборони закликало ЗМІ не розголошувати дані про лікарні: у чому причина

Фото: як висвітлювати інформацію про лікувальні заклади під час війни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В умовах війни важливо уникати додаткових подробиць під час публічного оприлюднення інформації щодо медичних закладів. Ворог зацікавлений у тому, аби знищувати лікувальні заклади, які повертають у стрій наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

Як публікувати правильно інформацію про медичні заклади:

  • фотографії лікарів показувати зі спини, аби не наражати їх на небезпеку;
  • писати інформацію й публікувати фотографію лікувального закладу без жодних розпізнавальних знаків й подробиць, аби ворог не дізнався його геолокацію;
  • в жодному разі не публікувати назву лікувального закладу.

Звісно, ворог може дізнатися про розташування лікувальних закладів через додаток Google maps, однак в сервісі не повідомляється, які операції проводяться, хто з лікарів їх робить та який потік поранених військових в тому, чи іншому закладі.

"Наразі просто повірте військовим, що детальне оприлюднення інформації про лікувальний заклад, у якому лікують військових та цивільних поранених, наражає на небезпеку всіх - сам заклад, лікарів і пацієнтів", - пише Маляр.

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