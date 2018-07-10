На острові Лесбос побились мігранти, постраждало 8 людей

Також після бійки на острові Лесбос було затримано 15 мігрантів

Вісім людей отримали незначні поранення і 19 були затримані в результаті бійки у таборі для мігрантів на острові Лесбос. Про це повідомляє Ekathimerini.

Так, за даними поліції, під час заворушень у таборі згоріли три намети, де розміщувалися мігранти.

Бійка між двома групами мігрантів розпочалася пізно ввечері у понеділок і тривала декілька годин. Для втихомирення мігрантів викликали поліцію.

Причини бійки наразі невідомі.

Як зазначається, бійки в переповнених емігрантських таборах останнім часом відбуваються дедалі частіше.

Лесбос є одним з п'яти грецьких островів біля узбережжя Туреччини, який використовується Європейським Союзом, щоб створити бар’єр для потоків мігрантів після того, як у 2015-16 роках через країну до ЄС прибуло більше мільйона мігрантів і біженців.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Львівській області на кордоні затримали групу нелегалів з Ірану.