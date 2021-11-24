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На острові Ла-Пальма скасували ізоляцію, введену через токсичний газ від лави вулкана

Автор: Валерія Поліщук

Влада іспанського острова Ла-Пальма скасувала ізоляцію трьох прибережних міст, введену через токсичний газ від лави вулкана Кумбре-В'єха. Оскільки токсичні випаровування від лави, що стікає в море, частково розсіялися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому вулкан Кумбре-В'єха продовжує вивергатися і не подає ознак ослаблення. Розпечена розплавлена порода продовжує виливатися по західних схилах вулкана і темпи щоденних підземних поштовхів поки не сповільнилися.

Аеропорт Ла-Пальми залишався закритим з вихідних.

"Якщо інтенсивність виверження не зменшиться, то, швидше за все, воно буде продовжувати впливати на аеропорт Ла-Пальми", - сказала Кармен Лопес, яка очолює програму геофізичного моніторингу Національного географічного інституту.

За словами технічного директора вулканічного надзвичайного плану Канарських островів Мігеля Анхеля Моркуенде, зараз хмари пари і Діма менш щільні.

"З усім тим, ми рекомендуємо людям, які живуть поблизу того місця, де потік лави виходить до моря, носити маски FFP2 і залишатися під захистом, щоб запобігти будь - яким проблемам", - сказав він.

Нагадаємо, що на Канарах триває виверження вулкана на острові Ла-Пальма, який почалося в середині вересня.

Раньше влада острова закликала жителів трьох муніципалітетів не залишати свої будинки після того, як новий потік лави досяг океану.

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Іспанія