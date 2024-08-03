Остин отменил соглашение о признании вины с тремя подозреваемыми в терактах 11 сентября

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу отменил соглашения о признании вины, заключенные ранее на этой неделе с Халидом Шейхом Мохаммедом, обвиняемым в организации терактов 11 сентября, и двумя его сообщниками. Все они содержатся в военной тюрьме США в Гуантанамо на Кубе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В пятницу Остин освободил Сьюзан Эскальер, курирующую военный суд Пентагона в Гуантанамо, от ее полномочий заключать досудебные соглашения по делу и взял на себя ответственность.

"Совершая свои полномочия, я немедленно выхожу из трех досудебных соглашений...", - заявил Остин.

Многие законодатели-республиканцы, в том числе спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, резко критиковали указанные соглашения.

Кто такой Халид Шейх Мохаммед

Мохаммед является известнейшим заключенным Гуантанамо. Его обвиняют в организации сговора с целью направить угнанные пассажирские самолеты во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Во время атак 11 сентября погибли около 3000 человек. Соединенные Штаты были вовлечены в войну в Афганистане, длившуюся два десятилетия.