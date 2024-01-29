Остин вернулся на работу в Пентагон после серьезной болезни

Райдер напомнил, что Остина выписали из больницы 15 января.

"Он активно взаимодействовал с различными лидерами, включая Белый дом, Центральное командование США, председателя объединенного командования, и, конечно, поддерживал регулярные контакты с Конгрессом по целому ряду вопросов", - рассказал пресс-секретарь Пентагона.

Что предшествовало

Напомним, еще в начале января в США начался скандал в связи с тем, что главу Пентагона Ллойда Остина тайно госпитализировали. Об этом не знал даже президент США Джо Байден.

После этого часть республиканцев, в том числе бывший президент Дональд Трамп, призывала уволить Остина с должности.

В ответ Байден отказался прибегать к таким мерам.

С 15 января Остин работал дома. За это время он даже возглавил заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").