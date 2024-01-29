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Остин вернулся на работу в Пентагон после серьезной болезни

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин впервые вышел на работу в Пентагон после осложнений, которые были связаны с операцией по удалению рака простаты.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Райдер напомнил, что Остина выписали из больницы 15 января. 

"Он активно взаимодействовал с различными лидерами, включая Белый дом, Центральное командование США, председателя объединенного командования, и, конечно, поддерживал регулярные контакты с Конгрессом по целому ряду вопросов", - рассказал пресс-секретарь Пентагона. 

Что предшествовало

Напомним, еще в начале января в США начался скандал в связи с тем, что главу Пентагона Ллойда Остина тайно госпитализировали. Об этом не знал даже президент США Джо Байден. 

После этого часть республиканцев, в том числе бывший президент Дональд Трамп, призывала уволить Остина с должности. 

В ответ Байден отказался прибегать к таким мерам

С 15 января Остин работал дома. За это время он даже возглавил заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). 

 

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ПентагонСоединенные Штаты Америки