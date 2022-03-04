Зупиніть ядерного маніяка! Стефанчук звернувся до лідерів світу через ситуацію на Запорізькій АЕС

"Росія поставила Європу і світ на межу ядерного армагедону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку АЕС. Це не випадковість, а цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу, - заявив він. - Український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Так от Запорізька АЕС в рази потужніша та небезпечна за Чорнобиль".

За словами Стефанчука, все це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи і можливо людства.

"Цей злочин наочно демонструє необхідність якомога скорішого впровадження безпілотної зони, щоб захистити не тільки Україну, але й Європу в цілому. Зупиніть ядерного маніяка!" - закликав голова парламенту.